Türkiye'yi ikiye bölen penaltı!

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Türkiyeyi ikiye bölen penaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı geride kaldı ancak son dakikadaki hakem kararının tartışması sürüyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi sarı lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü sona erdi ancak dev maçın son dakikalarında çalınan penaltı ile ilgili tartışmalar halen devam ediyor. 90+7. Dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Dorgeles Nene ceza sahasına girerken Emmanuel Agbadou’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterirken 90+11’de penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk yolunda takımının umutlarını artıran golü ağlarla buluşturdu. Beşiktaşlılar karara isyan ederken eski hakemler ne diyor? Peki penaltı mı değil mi? İşte yanıtı:

'HAKEMİN KARARI DOĞRU' DİYENLER

· Mark Clattenburg: “Temasın içeride olduğunu düşünüyorum. Ben de hakemin penaltı kararına katılıyorum.”

· Bülent Yıldırım: “Nene’yi düşüren etkili temas içeride. Dışarıda başlayıp içeride bitti. Penaltı kararı doğru.”

· Deniz Çoban: “Agbadou’nun diz darbesi olmasa top Nene’nin önünde, avantajı bozdu. Bence penaltı!”

· Bahattin Duran: “Hareket dışarıda başladı, sonrasında kırık dizle geldi ceza sahasının içine girdi. Diziyle süpürdü ve devam etti. Çok net bir şekilde penaltı.”

· Bünyamin Gezer: “Nene burada devam edecek fakat Agbadou kayarak Nene’yi indiriyor. Bu pozisyon penaltı.

'PENALTI YOK' YORUMUNDA BULUNANLAR

· Fırat Aydınus: “Ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Çok ama çok ağır bir karar.”

· Ahmet Çakar: “Bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır!”

· Erman Toroğlu: “O sırada topa dokunmuş dokunmamış mı o önemli. İlk görüşte aldandım. VAR’ın çağırması lazım. Net gördüm penaltı değil.”

· Aleks Tascıoğlu: “Pozisyon penaltı değil. Devam etmeliydi. Yasin Kol’un yorumuna katılmıyorum.”

· Deniz Ateş Bitnel: “Yasin Kol, benzer durumda birçok pozisyonu devam ettirmişken son verdiği penaltı kararı benim de içime sinmedi!”

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!