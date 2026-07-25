'Türkiye'ye imza atıyor' iddiasına Rafael Leao'dan cevap!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kısa süre önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, geleceğiyle ilgili çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Portekizli yıldız hakkında, DAZN Portugal tarafından yapılan paylaşımda, Leao'nun "Türkiye'de imza atmaya çok yakın olduğu" öne sürüldü.

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Leao da sessizliğini bozdu. Portekizli futbolcu, paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim." ifadelerini kullandı.