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'Türkiye'ye imza atıyor' iddiasına Rafael Leao'dan cevap!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Rafael Leao#Fenerbahçe
Türkiyeye imza atıyor iddiasına Rafael Leaodan cevap
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 23:57

Portekizli futbolcu Rafael Leao, hakkında çıkan "Türkiye'ye imza atmaya yakın" haberine yaptığı sosyal medya yorumuyla dikkat çekti.

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Kısa süre önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, geleceğiyle ilgili çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Portekizli yıldız hakkında, DAZN Portugal tarafından yapılan paylaşımda, Leao'nun "Türkiye'de imza atmaya çok yakın olduğu" öne sürüldü.

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Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Leao da sessizliğini bozdu. Portekizli futbolcu, paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim." ifadelerini kullandı.

Türkiyeye imza atıyor iddiasına Rafael Leaodan cevap

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#Süper Lig#Rafael Leao#Fenerbahçe

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