Türkiye'nin Zlatan Ibrahimovic'i Burak Yılmaz!

Spor Arena / İsmail ER - Trabzonspor ve Beşiktaş’ta 2’şer kez olmak üzere olmak üzere Süper Lig’de 4 büyük takımda da forma giyen Burak Yılmaz 35 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran performansıyla yine transferin gözdesi. İstikrar abidesi ve gol makinesi Burak bu sezon da çıktığı 25 lig maçında 13 kez ağları havalandırırken 7 de asist yaparak saha içinde ne kadar önemli bir aktör olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçen sezon Lecce’nin istediği deneyimli futbolcu şimdi Lille’in gündeminde. Hatta Fransız ekibinin teknik direktörü, Burak’la ilgilendiklerini bizzat açıkladı.

1 milyon Euro'luk alacağını bıraktı

Beşiktaş Yönetimi ile görüşen tecrübeli yıldız, ayrılık konusunda prensipte anlaştı ve 1 milyon Euro’luk alacağından vazgeçip, yönetimden izin aldı. G.Birliği maçıyla veda edecek olan Burak, ardından pazartesi günü Lille temsilcileriyle 2 yıllık resmi anlaşma imzalayacak. Peki hem yaşına rağmen yıllara meydan okuyan performansı hem gittiği takımlara kattığı değer hem de ayrıldığı takımlara kazandırdığı bonservislerle Türkiye’nin Zlatan ibrahimoviç’i olmaya aday olan Burak Yılmaz’ın sırrı nedir? Bu soruyu kendisini yakından tanıyan eski teknik direktörlerine ve takım arkadaşlarına sorduk...

Evet, Burak ile ilgileniyoruz

Lille'e transfer olmak için artık günleri sayan Burak Yılmaz için Fransız ekibinden de resmi açıklama geldi. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş’ın golcüsü ile ilgilendiklerini bizzat ilan etti. Dün basın toplantısı düzenleyen Galtier, Burak ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmesi konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade ederken, şu değerlendirmelerde bulundu:

FONTE GİBİ PROFİLİ VAR

“Burak yaşına rağmen düzenli oynamaya ve goller atmaya devam ediyor. Çok önemli bir kişilik. Çok profesyonel ve Fonte gibi bir profili var. Burak bir takım lideri. Onun da Lille’e ilgisi var.” Fransız çalıştırıcı ayrıca bu transfer gerçekleşse bile bir santrfor daha almaları gerektiğini de ifade etti.

ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİM

Burak Yılmaz kariyerinde 2. kez ülke dışına çıkacak. 2016’da G.Saray’dan Çin’in yolunu tutan Burak yeniden döndüğü ligde Trabzon ve Beşiktaş’ta başarılı grafiğini devam ettirdi. Geçen sezon Lecce’nin ısrarla istemesine karşın transferi gerçekleşmeyen 35 yaşındaki futbolcu Lille’den gelen fırsatı kaçırmak istemiyor.

Nazlı ve Derin adında 2 kızı bulunan Burak “Çocuklarımın geleceği için Lille’den gelen teklifi kabul ettim” derken diğer sebep ise Avrupa’nın 5. büyük liginde kendini gösterme fırsatını yakalaması.

38'LİK IBRA GOL MAKİNESİ GİBİ

Burak Yılmaz’ın izinden gittiği Zlatan Ibrahimovic, 38 yaşında olmasına rağmen üst düzeyde kariyerine devam ediyor... Kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla çıktığı 690 resmi maçta 447 gol atan İbra, gollerine İtalyan devi Milan’da devam ediyor... İsveçli yıldız, bu sezon toplam 17 kez oynadığı Milan ile 8 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı. İbrahimovic, kariyerinde en son 2010-11’de 20 golün altında kaldı.

2 KEZ LİGİN GOL KRALI OLDU

2011-12’de Trabzon ile 33 golle ligin kralı oldu. Aynı başarıya sonraki sezon 24 golle G.Saray’da da ulaştı.

YENİ GOLCÜ İÇİN 3 ADAY VAR

Siyah beyazlılarda Burak’ın ayrılığı ile ilgili görüşmeler sürerken merak edilen bir diğer konu yerine kimin gelecegi... Siyah beyazlılarda öne çıkan adaylar Mario Mandzukic ve Papiss Cisse ve Mario Balatolli. Bu üçlü içinde en güçlü aday ise Balotelli.

ŞENOL GÜNEŞ: FUTBOLU ÇOK SEVİYOR VE GOLCÜ YETENEĞİ VAR

Futbolu çok seviyor. Sahaya çıktığı zaman görevini fazlasıyla yapmak için çalışıyor. Golcü yeteneği var. Türkiye’de çok önemli bir golcü konumunda.

RIZA ÇALIMBAY: HER TEKNİK ADAM İSTER

Türkiye’nin en iyi golcüsü. Umulmadık yerden goller atar. Her şeyden önce takımda liderliğini her zaman hissettirir. Her teknik adam onu yakınında görmek ister.

ZİYA DOĞAN: ÖZELLİKLERİNİ SAYMAKLA BİTMEZ

Türkiye’nin 1 numaralı forveti. Özelliklerini saymakla bitmez. En önemli özelliği performansını üst düzeyde sürdürmesi. Her iki kanatta etkili ve golcü...

İBRAHİM TORAMAN: TÜRKİYE'DE ONUN ÜSTÜNE GOLCÜ YOK

Burak Yılmaz son yıllarda Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli golcü. Özellikleri ayaklarını, kafa vuruşlarını çok iyi kullanması. Türkiye’de üstüne yok.

YILMAZ VURAL: YAŞI 35, GOL VURUŞ YAŞI 19

Antalyaspor altyapısından ben çıkardım, A takıma aldım. Herkesin özelliği var. Burak’ın tek özelliği golcü olması. Her bölgeden gol vuruşu yapar, hazırlar. Bakın Beşiktaş’ta oynamadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor. 35 yaşında ama gol vuruş yaşı 19. Allah vergisi yeteneğe sahip.

