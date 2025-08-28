Türkiye'nin zafer gecesi olsun!

Haberin Devamı

Avrupa Ligi’nde ilk maçı 2-1 kaybeden Samsun Panathianaikos’u ağırlıyor. Lozan ile İsviçre’de 1-1 berabere kalan Beşiktaş ile Craiova’ya evinde 2-1 yenilen Başakşehir Kupa 3’te lig aşamasına kalmak için kazanmak zorunda.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir bugün kritik maçlara çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Atina’da Panathinaikos’a 2-1 yenilen Samsunspor bugün seyircisi önünde saat 20.00’de başlayacak maçta tur için 2 farklı kazanmak zorunda. Tek farklı galibiyette maç uzayacak. Beraberlikte ise kupa 2’de yola eden Yunan ekibi olacak. Temsilcimiz ise bu durumda Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

Haberin Devamı

KARTAL’A TEK BAŞAKŞEHiR’E 2 FARK LAZIM

İsviçre'de Lozan ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’a Konferans Ligi’nde lig aşamasına kalması için bugün sahasında oynanacak rövanşta tek farklı galibiyet yeterli olacak. Beraberlikte maç uzarken alınacak her türlü yenilgi Kartal’ın Avrupa yolculuğunun sona ermesi anlamına gelecek.

Rumen ekibi Craiova’ya sahasında 2-1 yenilen Başakşehir de Kupa 3’te lig aşamasına kalabilmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Tek farklı galibiyetlerde maç uzayacak. Beraberlik ise Avrupa’dan elenmek demek.