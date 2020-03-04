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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı açıklandı
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Türkiye'nin maç programı açıklandı... A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı maçların programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 17 Kasım'da çıkacak.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı maçların programı şöyle:

3 Eylül:
20.45 Türkiye-Macaristan

6 Eylül:
20.45 Sırbistan-Türkiye

9 Ekim:
20.45 Rusya-Türkiye

12 Ekim:
20.45 Türkiye-Sırbistan

14 Kasım:
18.00 Türkiye-Rusya

17 Kasım:
20.45 Macaristan-Türkiye

Not: Maçların başlama saatleri Orta Avrupa saatine göredir.

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