Türkiye'nin tek resmi espor futbol ligi: Türkiye Espor Futbol Ligi

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Ataşehir'de gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda espor oyuncusu dahil oldu. 32 takımlı Fifa Pro Clubs Turnuvası'nda Nazlıcan Elestekin sunumu gerçekleştirirken, şampiyon Beşiktaş Esports oldu. Ateş Spor Asbaşkanı Kadir Alayoğlu, basının yoğun ilgisinden ötürü de oldukça memnun olduklarını ifade etti. 2500 kişilik bir oyuncu havuzuna sahip olan ve toplamda 120 takımın boy gösterdiği organizasyonda başarılarına göre her oyuncu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’ye transfer olabiliyor. Ligin resmi yayıncısı olan Asist Analiz'in Genel Müdürü Arda Ün, ünlü spiker Gökhan Abdik, turnuvada anlattığı maçlarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

19 Ekim'de başlayacak olan Türkiye Espor Futbol Ligi, Galatasaray Espor, Beşiktaş Esports, 1907 Fenerbahçe Espor, Trabzonspor Espor gibi resmi futbol kulüplerini de temsil edecek.

Organizasyona TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, TESFED Asbaşkanı Esat Kahyaoğlu, Ateş Spor Organizasyon Başkanı Barış Atayay, Ateş Spor Asbaşkanı Kadir Alayoğlu, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Beşiktaş Esports Menajeri Ege Budak, Beşiktaş Esports'tan Erman İpçi, Galatasaray menajeri Kerem Şerbetçi, 1907 Fenerbahçe Espor menajeri Emre Aksoy, Trabzonspor menajeri İbrahim Bahar katıldı.

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