Türkiye'nin rakibi Macaristan'da hoca Marco Rossi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
56 yaşındaki İtalyan teknik adam, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ediyor.
Türkiye ile Macaristan arasındaki müsabaka 18 Kasım'da saat 22:45'te oynanacak.
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