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GeriFutbol Türkiye'nin rakibi İtalya'dan EURO 2020 açıklaması: "İyi işler yapacağız"
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Haber Giriş: 10.02.2020 - 18:12,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin rakibi İtalya'dan EURO 2020 açıklaması: "İyi işler yapacağız"

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Türkiye'nin rakibi İtalya'dan EURO 2020 açıklaması: "İyi işler yapacağız"

EURO 2020'de A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, önemli açıklamalar yaptı.

Spor Arena Dış Haber - İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 hedefleri hakkında konuştu.

Roberto Mancini, "Bu takımın özel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elemelerde iyi iş çıkardık, şimdi neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

Sakatların durumu hakkında da bilgi veren Mancini, "Chiellini deneyimli bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir isim. Zaniolo'nun sakatlığı çok üzücü ama o bölgede yine önemli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

İtalya, EURO 2020'de A Milli Takım ile aynı grupta yer alıyor.

Türkiyenin rakibi İtalyadan EURO 2020 açıklaması: İyi işler yapacağız

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