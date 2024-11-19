A Milli Takım'ın Karadağ maçı öncesi iddialı açıklama: Gururumuz için savaşacağız | Kerem Aktürkoğlu'na özel parantez ve kritik uyarı...

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 5 maçta topladığı 11 puanla lider durumda bulunan ve doğrudan A Ligi’ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımı, gruptaki 6. maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Galler-İzlanda maçına bakmadan grubu lider bitirmeyi hedefleyen ay-yıldızlı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Dinamik ve formda hücum oyuncularından kurulu kadrosuna güvenen milliler, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde yeni bir hikâye yazmaya kilitlendi.

Karadağ Milli Takımı’nın eski ön liberosu Nikola Vukcevic ve eski 10 numarası Radomir Djalovic, karşılaşma öncesi dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Eski yıldız oyuncular, Karadağ’ın mücadelede bir sürprize imza atabileceğini savundu.

KARADAĞLI ESKİ YILDIZLARINDAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

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NIKOLA VUKCEVIC:

“OLUMSUZ SONUÇLARIN ARDINDAN ÖZGÜVENİMİZİ KAYBETTİK”

Bizim için iyi bir turnuva değildi. Bugüne kadar henüz puanla tanışamadık. Hiç kimse böyle bir durum beklemiyordu. Bazı takımlar iyi sonuçlar alamayınca oyuncular doğal olarak özgüvenini kaybediyor ve biz de olumsuz sonuçlardan sonra özgüvenimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Teknik direktör Robert Prosinečki takıma geldiğinde aslında iyi bir başlangıç yaptık. İlk iki maçı kazandık ve tüm oyuncularımız hazırdı. Ancak Prosinečki’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçından bu yana hiçbir maçta en iyi takımını sahaya sürme imkânı olmadı. Mesela savunmanın en önemli oyuncusu olan Stefan Savic'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir dakika bile forma giymediğini görüyoruz. En iyi oyuncumuz olan Stevan Jovetic de tüm maçlarda 90 dakika oynayamadı. Bu yüzden en önemli oyuncularına sahip olamayan bir teknik direktör için takım kurmak çok zor. Bunun yanı sırada gerçekçi olmak gerekirse artık birkaç yıl önceki gibi iyi liglerde oynayan oyuncularımız yok, yani gerçek bu.

“TÜRKİYE, 1.SIRADA OLMAYI HAK EDİYOR AMA ONLARI ŞAŞIRTABİLİRİZ”

Türkiye Milli Takımı’na gelince; gruptaki durumunuza hiç şaşırmadım. Real Madrid, Inter ve Benfica gibi takımlarda oynayan dünya çapında oyuncularınız var. Yani hem takım hem de bireysel olarak kalitelisiniz ve grupta 1. sırada olmayı hak ediyorsunuz. Takımınızdaki en tehlikeli oyuncuların Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, çok iyi bir oyuncu. Tekniği ve bire bir oyundaki kalitesi iyi. Çok iyi bir kulüpte ve ligde forma giyiyor. Kerem’in bir sonraki adımda daha da iyi bir kulüpte oynayacağına inanıyorum. Bugünkü mücadelede tabloya, puanlara ve her iki milli takımdaki oyuncuların oynadığı kulüplere bakarsak Türkiye’nin favori olduğunu düşünüyorum. Ama umarım onları şaşırtabilir ve maçı kazanabiliriz. Bu Uluslar Ligi serüvenini iyi bir performansla bitirebiliriz.

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RADOMIR DJALOVIC:

“KARADAĞ, BUGÜN GURURU İÇİN SAVAŞACAK VE HER ŞEYİNİ VERECEK”

Karadağ’ın aldığı sonuçlar gördüğünüz gibi genel olarak iyi değil. Sakat oyuncularla ilgili çok fazla sorun yaşadık ama takımdaki atmosfer iyi durumda. Şimdiye kadar olan tüm maçları kaybettik ama bugün gururları için savaşacaklar. Robert Prosinečki, inanılmaz bir futbolcuydu. Şimdi ise harika bir teknik direktör ve iyi bir adam. Prosinečki’nin bu dönemlerde şansı pek yaver gitmedi ama bugün tek bir iyi sonuçla her şey değişecek. Yarınki maçta dizilişi de değiştirecekler. Bence 5 savunmacı ve 2 forvet ile oynayacaklar. Benim için takımdaki en tehlikeli isim Nikola Krstović. Normalde Türkiye favori ama Karadağ, sahadan en az beraberlikle ayrılmak ve tüm maçları kaybetmiş olmamak için her şeyini verecek. Bence iyi bir maç olacak.

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“KEREM, AVRUPA’NIN ÜST DÜZEY TAKIMLARINDA OYNAMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİP”

Bana göre Türkiye Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10'da yer alıyor. Genç ve iyi oyunculara sahipler. Ayrıca iyi bir teknik direktörleri var. Çok güçlüler ve zaten aldıkları sonuçlar da bunu gösteriyor. Türkiye, çok hızlı bir takım. Hakan Çalhanoğlu sakat ama takımda Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi başka üst düzey oyuncular da var. Kerem, üst düzey bir oyuncu. Bunu Türkiye Ligi’nde, milli takımda ve şimdide Portekiz Ligi’nde gösterdi. O, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olmak ve en iyi takımlarında oynamak için gereken her şeye sahip.