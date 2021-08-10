Türkiye’nin İlk Online Espor Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbulluların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini artırmak, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin dinamizmine ve genç nüfusuna yönelik yenilikçi projeler üreten Spor İstanbul, dünyada hızla büyüyen bir spor türü olan espor alanında önemli bir adım attı. On beş farklı spor branşında eğitim verilen spor okullarında, espor kategorisi de on altıncı branş olarak hizmete açılıyor. Türkiye’de bir ilk olacak online espor eğitiminde çocuklar, dünyanın en yaygın aktivitelerinden bir haline gelen espor ile ilgili deneyimler kazanacak. Farklı alanlardaki teorik eğitimler ile desteklenecek programda çocuklar fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumanın yollarını da öğrenecek.



TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL GELECEĞİ ÜRETEN BİR NESİL İÇİN!



Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden biri olan Sangal Esports ve Daxe Games’in kurucusu Emre Ergül, 8-15 yaş arası çocukların espor eğitim programını hazırladı. Gençler bu süreçte Brawl Stars ve Minecraft oyunlarıyla espor deneyimi yaşayacak. Profesyonel espor menajeri Berke Mol ve Türkiye’ye uluslararası alanda başarılar kazandıran espor koçu Canpolat Yıldıran, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak. Program; çocukların bilişsel becerilerini, yaratıcı düşünme yeteneklerini, motivasyon ile liderlik özelliklerini, empati kabiliyetlerini, bireysel kontrollerini, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı bilgilerini, oyun içi iletişimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Espor eğitimine katılacak çocuklar aynı zamanda alanında uzman isimlerden teorik olarak sağlıklı beslenme, sporcu psikolojisi ve fizyoterapi dersleri alacak. Haftada bir gün teorik, bir gün pratik yapılacak eğitimler online ortamda gerçekleştirilerek 8 hafta boyunca sürecek. Eğitime katılmak isteyenlerin event.spor.istanbul adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıtların açıldığı espor eğitiminde dersler 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.