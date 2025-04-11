Türkiye'nin gözü bu maçta: Samsunspor-Galatasaray I Muhtemel 11'ler

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Süper Lig’de 31. haftanın açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda 3. sırada bulunan Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve Ozan Ergün’ün yöneteceği maçtan çıkacak sonuç sahadaki 2 takımın yanı sıra Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı da yakından ilgilendiriyor. Galatasaray’ın bay geçtiği haftada lider ile farkı 3 puana indiren Fenerbahçe zirve yarışındaki rakibinin kaybetmesini, sezonu 3. bitirme planları yapan 1 maçı eksik Beşiktaş ise üstünde yer alan Samsunspor’un mağlup olmasını bekliyor.

GALATASARAY'DA SAĞ BEK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ



Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda oynayan kart cezalısı Frankowski ile beraber Kaan Ayhan ve Jelert'in sakatlıkları can sıkarken, Okan Buruk çözümü buldu. Tecrübeli teknik adamın sağ bek pozisyonunda Sallai'ye görev vermesi bekleniyor.

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GALATASARAY'IN GÜVENCESİ OSIMHEN

Süper Lig’deki 28 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş derbisinde sona eren sarı kırmızılılar sezonun geri kalanında hata yapmak istemezken takımın bugünkü kritik mücadeledeki en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Son 4 lig maçında 6 kez ağları havalandırmayı başaran Nijeryalı yıldız toplamda 20 golle krallık yarışının zirvesinde bulunuyor. Bu sezonun flaş takımlarından biri olan Samsunspor ise Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken bu seriye Galatasaray karşısında son vermeyi hedefliyor.



MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Yunus Emre, Ntcham, Schindler, Holse, Emre, Marius Mouandilmadji



Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen





Samsunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. Orta hakem Ozan Ergün olduğu açıklanmıştı.

15- Samsun bu sezon öne geçtiği 17 lig maçının 15’inden galibiyetle ayrıldı (1B, 1M). G.Saray ise şu ana kadar skor dezavantajına yakalandığı 8 karşılaşmadan 15 puan çıkardı (4G 3B 1M).

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3- Samsun'a konuk olduğu son 3 lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste dört galibiyet aldığı tek seriyi Ekim 1996-Eylül 1999 arasında yakaladı.