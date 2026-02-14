Türkiye'nin gözü bu maçta! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'ler...

×
Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu sezon sahasında hiç yenilmeyen bordo mavililerde Visca, Zubkov, Süper Lig’in namağlup tek takımı olan Fenerbahçe’de de Brown sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig’de 2026 yılının ilk büyük maçı bu akşam oynanacak.

22. haftaya 45 puanla 3. sırada giren Trabzonspor, 49 puanla ikinci basamaktaki Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Lider Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren karşılaşma, Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor’da Visca ve Zubkov, Fenerbahçe’de Brown sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler ligin namağlup tek takımı konumunda (14G, 7B). Bordo mavililer de bu sezon sahasında hiç yenilmedi (6G, 5B).

Muhtemel 11'ler;

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

