Türkiye'nin gözü bu maçta! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'ler...

Haberin Devamı

Süper Lig’de 2026 yılının ilk büyük maçı bu akşam oynanacak.

22. haftaya 45 puanla 3. sırada giren Trabzonspor, 49 puanla ikinci basamaktaki Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Lider Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren karşılaşma, Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor’da Visca ve Zubkov, Fenerbahçe’de Brown sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler ligin namağlup tek takımı konumunda (14G, 7B). Bordo mavililer de bu sezon sahasında hiç yenilmedi (6G, 5B).

Haberin Devamı

Muhtemel 11'ler;

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.