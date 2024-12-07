Türkiye'nin gözü bu maçta! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler...

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Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ev sahibi siyah beyazlılarda sakat olan Gabriel Paulista ile Uduokhai oynamayacak; Muçi’nin durumu bugün belli olacak. Konuk sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra son idmana katılmayan Mert Hakan'ın da forma giymesi beklenmiyor.

İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko

GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

Sezona Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile giren siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 22 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, derbi öncesinde teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise derbiye zirvenin 3 puan gerisinde 2. sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 32 puanda bulunuyor.

İki ezeli rakibin karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini de izleyecek. Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

- Gol kralı Immobile

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Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.

Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.

Immobile'yi yarınki derbide rakibi olacak Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko 8 golle takip ediyor.

- Fenerbahçe'de en çok gol atan Dzeko

Sarı-lacivertli ekibin 38 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

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Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı.

Süper Lig'de şu ana dek 8 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon attığı 13 golle takımının en çok gol atan ismi olurken, 2 de gol pası verdi.

Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 2 ekip arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.

- En-Nesyri form tuttu

Fenerbahçe'nin en büyük gol umutlarından Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formuyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer döneminde gelen ve form tutma sürecinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Faslı santrfor, son haftalarda ise takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.

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Şu ana dek lig ve Avrupa'da 3'er gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, derbide de son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

- Cenk Tosun eski takımına karşı mücadele edecek

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil oldu.

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Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.