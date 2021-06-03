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GeriFutbol Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre'den 7 gollü galibiyet!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre'den 7 gollü galibiyet!

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Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre'den 7 gollü galibiyet!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren İsviçre, AFG Arena'daki özel maçta Lihtenştayn'ı ağırladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mario Gavranovic (3), Christian Fassnacht (2), Noah Frick (KK) ve Edimilson Fernandes'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla Bakü'de karşılaşacak.

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