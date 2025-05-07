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Türkiye'nin en pahalı kupası Fenerbahçe'de! Emre Belözoğlu gerçeği

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Gazetehaberleri
Türkiyenin en pahalı kupası Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

Fenerbahçe'de 7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un transfer bilançosu hayal kırıklıkları ile dolu. 259.87 milyon Euroluk transfer harcamasının karşılığında hiç Süper Lig şampiyonluğu yaşanmazken sadece bir tane Türkiye Kupası kazanıldı.

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Son Beşiktaş derbisinde neredeyse bütün tribünlerin istifa çağrısında bulunduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da 7 yılı dolduracak olan görev süresinde sadece 1 kez, 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşarken, Süper Lig’de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı.

Başkan Ali Koç, yaşanan bu başarısızlıklara karşın sarı lacivertli renklere kazandırdığı futbolcular ve teknik adamlarla dünya çapında ses getirdi.

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MOURiNHO; BELÖZOĞLU VE JESUS’UN GERiSiNDE KALDI

Ali Koç, teknik direktörde de istikrarı yakalayamadı. Halen takımın başında bulunan ve görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Jose Mourinho, Koç’un 11. teknik direktörü. 3 Portekizli (Mourinho, Jesus, Pereira) ve 2 Hollandalı (Cocu, Erwin Koeman) ile çalışan Ali Koç, 6 da yerli isim takımın başına getirdi (Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, İsmail Kartal). Bu isimler arasında maç başı en yüksek puan ortalamasını Emre Belözoğlu (2.3) yakalarken, en başarısız isim Cocu oldu (0.93).

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Türkiyenin en pahalı kupası Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği

ALi KOÇ’UN FUTBOLCU TRANSFERLERi

65 YERLi 40 YABANCI OYUNCU

· 7’si yaz, 7’si kış 14 transfer döneminde 105 futbolcu aldı. Bu oyuncuların 65’i yabancı, 40’ı yerli isimlerden oluştu.

2021-22’DE 22 TRANSFER YAPILDI

· En çok transferi 2021-22 sezonunda (22), en az transferi içinde bulunduğumuz sezon gerçekleştirdi (12 futbolcu).

35 OYUNCU BEDELSiZ GELDi

· 105 oyuncun 62’sine bonservis ya da kira bedeli ödendi. 35 futbolcu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye katıldı.

259.8 MiLYON EURO HARCAMA

· Son 7 yılda transfer edilen oyuncuların bonservis ve kiralama bedellerinin toplam tutarı 259.87 milyon Euro.

Türkiyenin en pahalı kupası Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği

198.46 MiLYON EURO TRANSFER GELiRi

· Sattığı ya da kiraya verdiği oyunculardan Fenerbahçe Kulübü’nün kasasına 198.46 milyon Euro girdi.

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EN PAHALISI EN-NESYRi

· Ali Koç döneminin en pahalı transferi, bu sezonun başında Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya alınan Faslı santrfor Youssef En-Nesyri.

FERDi 30 MiLYON EURO

· Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro’ya Brighton’a satılan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı ihracatı oldu.

Türkiyenin en pahalı kupası Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği

SAAT 19.00’DA ALi KOÇ KONUŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün 19.00-21.00 saatleri arasında TRT Spor canlı yayınında gündemi değerlendirecek.


Türkiyenin en pahalı kupası Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Gazetehaberleri

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