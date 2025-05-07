Türkiye'nin en pahalı kupası Fenerbahçe'de! Emre Belözoğlu gerçeği

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Son Beşiktaş derbisinde neredeyse bütün tribünlerin istifa çağrısında bulunduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da 7 yılı dolduracak olan görev süresinde sadece 1 kez, 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşarken, Süper Lig’de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı.

Başkan Ali Koç, yaşanan bu başarısızlıklara karşın sarı lacivertli renklere kazandırdığı futbolcular ve teknik adamlarla dünya çapında ses getirdi.

MOURiNHO; BELÖZOĞLU VE JESUS’UN GERiSiNDE KALDI

Ali Koç, teknik direktörde de istikrarı yakalayamadı. Halen takımın başında bulunan ve görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Jose Mourinho, Koç’un 11. teknik direktörü. 3 Portekizli (Mourinho, Jesus, Pereira) ve 2 Hollandalı (Cocu, Erwin Koeman) ile çalışan Ali Koç, 6 da yerli isim takımın başına getirdi (Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, İsmail Kartal). Bu isimler arasında maç başı en yüksek puan ortalamasını Emre Belözoğlu (2.3) yakalarken, en başarısız isim Cocu oldu (0.93).

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ALi KOÇ’UN FUTBOLCU TRANSFERLERi

65 YERLi 40 YABANCI OYUNCU

· 7’si yaz, 7’si kış 14 transfer döneminde 105 futbolcu aldı. Bu oyuncuların 65’i yabancı, 40’ı yerli isimlerden oluştu.

2021-22’DE 22 TRANSFER YAPILDI

· En çok transferi 2021-22 sezonunda (22), en az transferi içinde bulunduğumuz sezon gerçekleştirdi (12 futbolcu).

35 OYUNCU BEDELSiZ GELDi

· 105 oyuncun 62’sine bonservis ya da kira bedeli ödendi. 35 futbolcu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye katıldı.

259.8 MiLYON EURO HARCAMA

· Son 7 yılda transfer edilen oyuncuların bonservis ve kiralama bedellerinin toplam tutarı 259.87 milyon Euro.

198.46 MiLYON EURO TRANSFER GELiRi

· Sattığı ya da kiraya verdiği oyunculardan Fenerbahçe Kulübü’nün kasasına 198.46 milyon Euro girdi.

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EN PAHALISI EN-NESYRi

· Ali Koç döneminin en pahalı transferi, bu sezonun başında Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya alınan Faslı santrfor Youssef En-Nesyri.

FERDi 30 MiLYON EURO

· Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro’ya Brighton’a satılan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı ihracatı oldu.

SAAT 19.00’DA ALi KOÇ KONUŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün 19.00-21.00 saatleri arasında TRT Spor canlı yayınında gündemi değerlendirecek.



