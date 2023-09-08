Türkiye'nin en kritik sınavı! A Milli Takım'ın rakibi Ermenistan

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A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki 5. maçında bu akşam Eskişehir’de karşılaşacağı Ermenistan, son 2 karşılaşmada aldığı sürpriz galibiyetler ve oynadığı futbolla kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini gösterdi.

Gruptaki ilk sınavında ay yıldızlı ekibimizi bir hayli zorlayan Ermenistan, 2-1 kaybettiği bu maçın ardından çıktığı Galler deplasmanında 4-2 galip geldi, daha sonra da sahasında Letonya’yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Muhtemel XI: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış.

Ermenistan Muhtemel XI: Cancarevic, Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Tıknızyan, Iwu, Spertsyan, Briasco, Zelarayan, Ranos.

Ermenistan’ın grupta iddialı konuma gelmesini sağlayan bu maçlarda öne çıkan noktalar ve özel tedbir alınması gereken oyuncular şöyle:

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Galler'i deplasmanda yendiler

1- Galler maçında geçiş hücumlarını neredeyse kusursuz ölçüde yaptılar. Orta sahada kaptıkları topları çok hızlı bir şekilde tehlikeli noktalara taşıyıp rakip savunmayı az adamla yakaladılar ve bu sayede forvet oyuncuları Lucas Zelarayan ve Grant-Leon Ranos ile 2’şer gol buldular.

2- Milli takımımıza hep ters gelen Letonya’ya nefes aldırmadılar. Her ne kadar galibiyet golünü 90. dakikada penaltıdan bulmuş olsalar da, 6’sı isabetli 21 şut attılar. Özellikle kanatları çok iyi kullandıkları bu maçı sol bek Nair Tiknizyan ve forvet Tigran Barseghyan’ın (penaltıdan) golleriyle kazandılar.

Zelarayan'dan usta işi goller

3- Oyuncuların seviyeleri ve piyasa değerleri arasında büyük uçurumlar var. Zira 12 milyon Euro değer biçilen Krasnodar’ın on numarası Eduard Spertsyan da Ararat’ın 175 bin Euro’luk kalecisi Arsen Beglaryan da (Türkiye’ye karşı kaleyi o korumuştu) Ermenistan’ın başarısı için ter döküyor.

4- Ele avuca sığmayan bir forvet olan 7 milyon Euro’luk Lucas Zelarayan, Galler deplasmanında usta işi 2 gol attı. Geçtiğimiz temmuzda 2.75 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh’e transfer olan Zelarayan için eski kulüpleri Columbus Crew ve Tigres 7’şer milyon Euro’nun üzerinde ödemişti.

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Spertsyan'a yakın markaj şart

5- Galler maçı Ermenistan’da yeni yıldız adayının parlamasına yol açtı: Grant-Leon Ranos. Bayern Münih altyapısından yetişen ve Mönchengladbach’ta forma giyen 20 yaşındaki genç futbolcunun Galler’e attığı 2 gol de üst düzey santrforların başarabileceği nitelikteydi.

6- Ermenistan orta sahasında oyun kurulumu ve hücumları yönlendirme görevi Eduard Spertsyan’da. Galler karşısında farklı galibiyeti getiren geçiş hücumlarının başrolünde hep Spertsyan vardı. Millilerimizin bu oyuncuyu sürekli yakın markaj altında tutması gerekiyor.

Tiknizyan formda, Iwu çok enerjik

7- Galler maçında 1 asist yapan, Letonya karşısında da 1 gol atan sol bek Nair Tiknizyan olağanüstü formda. Kulüp kariyerini sürdürdüğü Lokomotiv Moskova’da da 10 karşılaşmada 4 gol, 1 asist üreten 24 yaşındaki oyuncunun soldan yapacağı bindirmelere dikkat!

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8- Takımın devşirme oyuncusu Nijerya asıllı Ugochukwu İwu, müthiş enerjisiyle dikkat çeken bir ön libero. Sahada basmadık yer bırakmıyor. Hücumda da takımına büyük katkı yapan 23 yaşındaki İwu, Galler maçında rakibi çökerten 4. golün pasını veren isimdi.