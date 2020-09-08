Türkiye’nin en büyük ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q başlıyor

Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 12 Eylül’de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle başlıyor. Eleme sonrasında finale kalma hakkı kazanan en iyi 8 düellocunun birincilik için mücadele edeceği finalin sonunda bir kişi Vadi’nin ‘1v1’ şampiyonu olacak.

Takım arkadaşı olmadan, Vadi’de ‘1v1’ mücadeleye sahne olan turnuvada elemeler, çevrimiçi olarak 12 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 8 oyuncu ise, 17 Ekim’de gerçekleştirilecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde birbirine meydan okuyacak.

Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Solo Q’ya katılmak için RedBull.com/SoloQ adresinden başvuru yapabilir ve oyunlarını kanatlandırmak için RedBull.com/oyunbitmesin adresini de ziyaret edebilirler.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!