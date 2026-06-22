Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası, Hakan Çalhanoğlu ve Montella'ya seslendi: İçim acıyor, kandırmayın!

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etti.

Ay yıldızlılar, turnuvanın ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, 2. maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Öte yandan Paraguay, ikinci 45 dakikayı 10 kişi oynadı.

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Bu sonuçla beraber Milliler, turnuva serüvenini sonlandırdı. Grubun son maçı, 26 Haziran Cuma, lider ABD ile oynanacak.

"GERÇEKLERİ GÖRÜN VE BİZLERİ DE KANDIRMAYIN"

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, A Milli Takım'a dair değerlendirmelerini ve duygularını köşe yazısında paylaştı.

İşte o yazı:

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Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu öyle açıklamalar yaptı ki, neredeyse milli takımımızın iyi oynadığına ve şans faktörü ile elendiğine inandıracaklardı bizi. Futbolcuların ve teknik heyetin ellerinden gelen her gayreti gösterdiğine dair hiçbir şüphem yok. Ama yetersiz kaldıkları, hızlı olamadıkları, rakiplerin fizik güçleri karşısında ezildikleri konusunda da en küçük bir şüphem yok. işte bu gerçeği görmeyen, göremeyen ya da görmek istemeyen bir kaptan ve teknik adama sahibiz.

Başarısız bir turnuvaydı. Hayal ve gönül kırıklıkları ile doluydu. Dünya Kupası başladığından bu yana oyuncularımıza yürekten inandım. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Özellikle Avustralya maçından sonra oluşan o karamsar havanın dışında kalmaya çalıştım. Ama Paraguay maçının son düdüğü ile birlikte içimi ‘kandırılmışlık’ duygusu kapladı.

Ben bu şekilde tanımladım ama pek çok taraftar, gazeteci ve yorumcu çok daha derin duygularla sarsıldı.

Paraguay maçından 24 saat sonra yazıyorum bu satırları. Yani o sıcağı sıcağına duygulardan uzak, daha aklıselim bir ruh halindeyim.

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İçim daha da acıyor bugün. O acıyı 2’ye katlayan iki isim var. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu. Öyle açıklamalar yaptılar ki, neredeyse takımımızın iyi futbol oynadığına ve şans faktörü ile elendiğine inandıracaklardı bizi.

TÜM UMUTLARIMI YiTiRDiĞiM O AN

İşte o zaman tüm umudumu yitirdim. Öz eleştiriden uzak, başarısızlığı bırakın kabullenmeyi, şans gibi, nasip gibi kendileri dışında var olmayan nedenlerde arayan bir hocamız ve kaptanımız vardı bizim.

Futbolcuların ve teknik heyetin ellerinden gelen her gayreti gösterdiğine dair hiçbir şüphem yok. Ama yetersiz kaldıkları, temposuz kaldıkları, hızlı olamadıkları, rakiplerin fizik güçleri karşısında ezildikleri konusunda da en küçük bir şüphem yok.

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Bu gerçeği görmeyen, göremeyen ya da görmek istemeyen bir kaptan ve teknik adama sahibiz. Bu size umut veriyor mu?

Bana vermiyor.

TÜRKLER GOLF OYNASIN!

The Athletic, milli futbolcularımızı yerden yere vurdu.

Dünya Kupası’nın ilk maçında aldığımız yenilgi sonrası medya ile milli takım arasına kalın duvarlar örüldü. Bir takım eleştirilerin, eleştiri boyutunu aştığını ben de kabul ediyorum. Ama sevgili Ufuk Kaan Karacan’ın deyimiyle; ‘futbol ekosistemi onlara bu eleştirilerle başa çıkabilsinler diye o ekonomiyi yaratıyor.’

Neyse konumuz bu değil. Dedim ya medya ile takım arasında yıkılmaz kalın bir duvar var. Ne söylerseniz söyleyin, o eleştirinin kıymeti kalmıyor onların gözünde.

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Ben de bakalım, ‘yabancılar nasıl analiz etmiş milli takımı’ diye New York Times’in spor portalı The Athletic’e göz attım. Phil Hay (The Athletic başyazarı) bakın neler yazmış milli takım için...

2026 DÜNYA KUPASI’NIN EN BÜYÜK UÇAK BiLETi iSRAFI

Türkiye, dokuzuncu günde 2026 Dünya Kupası’ndan elendi, bu şimdiye kadarki en büyük uçak bileti israfı oldu.

Türkiye’nin umutlarına neden bu kadar kapıldığımızı anlamıyorum. Çoğu zaman finallere bile kalamıyorlar...

Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi yetenekli oyuncuları var, bu yüzden bu kadar kötü olmalarının hiçbir bahanesi yok.





TURNUVADA HAiTi’DEN 2.5 SAAT FAZLA DiRENDiLER

Türkiye’nin elenmesini özetlemenin en iyi yolunu düşünmeye çalışıyordum ve muhtemelen şöyle: Turnuvada Haiti’den tam 2.5 saat daha fazla direndiler.

Haiti’nin futbol kültürü daha yeni filizleniyor. Çığır açıyorlardı. Türkiye’nin macerası onların da altında kaldı.

Boğaz’dan gelen çocukların bir şansı olabileceğini düşünen tüm o aptalların (ben de dahil) şansssızlığı burada yatıyor.

Türkiye’nin içler acısı şut performansı dikkat çekiciydi, ya da dikkat çekici derecede kötüydü: 62 şut ve 0 gol.

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş!





BU ŞUTLAR BiLGiSiZLiK VE PANiĞiN SONUCU

Basitçe söylemek gerekirse, golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu (yüzde 51,4’ü ceza sahası dışından) 25 metre civarından atıldı. Tam 29 vuruş, gülünç

Bu şutlar tam bir bilgisizlik ve panik göstergesi. Onlarla ava çıkarsanız kesinlikle önlerine geçmeyin, arkalarında durun!

Türkiye’nin, karşısındaki savunmaları alt üst etmekte ne kadar zorlandığı bir gerçek.

Avustralya ve Paraguay, Türkiye’nin verimsiz ataklarını engellemek için kendilerini konumlandırabiliyor ve dizilişlerini değiştirebiliyordu.

Sevgili Hakan Çalhanoğlu ve Sayın Vincenzo Montella, bizi kandırmayın lütfen. Oynadığınız ve oynattığınız futbol ABD’den böyle görünüyordu, Türkiye’den de.

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