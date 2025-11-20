×
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi Romanya oldu: Mircea Lucescu'nun takımına dikkat! Ianis Hagi'nin kritik istatistikleri

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Romanya#Milli Takım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 16:29

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye'de önemli başarılara imza atan Mircea Lucescu'nun takımı olan Romanya Milli Takımı'nda Süper Lig'den de isimler bulunuyor.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini resmen garantilemişti.

Yapılan kura çekimi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

ROMANYA'DA TANIDIK İSİMLER: LUCESCU, HAGI, DRAGUŞ VE DAHA FAZLASI

Romanya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemelerinde H Grubu'nda yer alıyordu. Rumenler, çıktığı 8 maçta 13 puanla topladı ve 19 gol atıp kalelerinde 10 gol gördü. Grubun zirvesinde yer alan 19 puanlı Avusturya ve 17 puanla Bosna Hersek'in ardından 13 puanla 3. sırada, play-offlara katılmaya hak kazandı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan, aynı zamanda Galatasaray'ın başında UEFA Süper Kupa'sı kazanan Mircea Lucescu Romanya Milli Takımı'nın başında bulunuyor.

Ağustos 2024'te Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Mircea Lucescu, 16 müsabakada 2.13 puan ortalamasıyla başarılı bir grafik yakaladı.

MAĞLUBİYETİMİZ DAHA FAZLA

Romanya Milli Takımı ile Türkiye Milli Takımı tarihte 26 kez karşı karşıya gelirken bu maçlardan A Milli Takımı'mız 5 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.

TANIDIK İSİMLER

Süper Lig'den Alanyasporlu Ianis Hagi, Rizesporlu Valentin Mihaila, Gaziantep FK'nın oyuncusu Deian Sorescu ve Eyüpsporlu Denis Draguş Romanya Milli Takımı'nda yer alıyor.

ELEMELERDEKİ MAÇLARI

Romanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları şu şekilde oldu:

Romanya 0-1, 1-3 Bosna Hersek

Romanya 5-1, 7-1 San Marino

Romanya 1-2, 1-0 Avusturya

Romanya 2-0, 2-2 G. Kıbrıs

KADRO DEĞERİ YAKLAŞIK 86 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerince Romanya Milli Takımı'nın değeri 86 milyon Euro olarak gözüküyor. Takımın en pahalı ismi 12 milyon Euro bonservis değeriyle Andrei Ratiu. Ratiu'nun ardından 10 milyon Euro değerle Dennis Man geliyor.

IANIS HAGI ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, milli takımdaki performansı ve istikrarı ile göz dolduruyor. Takım kaptanı Hagi, milli takım formasıyla 51 maça çıkarken 8 gol 8 asist üretti ve takımının maestrosu konumunda bulunuyor. 

MAÇ TARİHLERİ VE OLASI FİNAL

A Milli Futbol Takımı'mız, Romanya ile 26 Mart'ta karşı karşıya gelecek ve müsabaka, Türkiye'de oynanacak.

 

Romanya'yı elememiz durumunda Milli Takım'ımız 31 Mart 2026'da, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek ve finalden galibiyet ile ayrılması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak.

 

