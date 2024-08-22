Türkiye'nin Avrupa'da şov gecesi olsun!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde bugün İsviçre’de Lugano ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon da UEFA Konferans Ligi’nde seyircisi önünde kaybedip, rakibini deplasmanda mağlup eden Kartal bugün kazanıp hem 2023-24’ün rövanşını almak hem de evine turun kapısını aralamış olarak dönmek istiyor.

ANTRENMANDA SAKATLANAN NWAKAEME KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor da Konferans Ligi’ndeki ilk maçına yine Galatasaray ve Beşiktaş gibi İsviçre deplasmanında çıkacak. Bordo mavililer St. Gallen ile Kybunpark’ta saat 22.00’de başlayacak mücadelede kozlarını başlayacak. Portekiz Pedro Martins’in yöneteceği mücadele ATV’den canlı olarak yayınlanacak. Karadeniz ekibinde İsviçre’ye götürülen ancak antrenmanda ağrı hisseden ve sol alt adalesinde yaralanma a tespit edilen Nwakaeme kadrodan çıkarıldı.

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BAŞAKŞEHİR'DE BERAT ÖZDEMİR KADRODA, CRESPO YOK

UEFA Konferans Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Başakşehir ise bugün İrlanda’nın başkenti Dublin’de St. Patrick’s Athletic’in konuğu olacak. Tallaght Stadı’nda oynanacak maç, TSİ 21.45’te başlayacak ve Finlandiya’dan Mohammed Al-Emara düdük çalacak. Turuncu-lacivertlilerde yeni transferlerden Berat Özdemir, forma verilmesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak, Crespo ise oynayamayacak. Sakatlığı süren Djalo ve Szysz de yok.