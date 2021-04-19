Türkiye’nin adayı Servet Yardımcı

UEFA Olağan Genel Kurulu, yarın İsviçre’nin Montrö kentinde yapılacak ve 15 kişilik yönetim kurulunun 8 üyesi için seçim yapılacak. Yönetim için Türkiye’den Servet Yardımcı’nın yanı sıra, İsveç’ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere’den david Gill, Polonya’dan Zbigniew Boniek, Almanya’dan Rainer Koch, Belçika’dan Mehdi Bayat, Rusya’dan Alexander dyukov, İtalya’dan Gabriele Gravina ve Hollanda’dan Spee Just adaylıklarını koydu.

55 ÜLKE OY VERECEK

UEFA’ya üye 55 ülkenin katılacağı olağan genel kurulda Türkiye’yi, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, icra kurulu üyesi Hamit altıntop ve genel sekreter kadir kardaş’tan oluşan bir heyet temsil edecek.

TÜRKiYE GÜVENiLiR ÜLKE

Mevcut yönetim kurulunda da üye olan Yardımcı, UEFA’da ulusal federasyonlar komitesi başkanlığını yürütmüş ve üye ülkelerden büyük destek almıştı. Seçim öncesi Hürriyet’e konuşan Yardımcı, Türkiye’nin UEFA’nın güvenilir limanlarından biri olduğunu belirterek, “Türk futbolunun gücü ve lokasyon itibarıyla bölge ülkelerinin temsilcisi gibi olması bu seçimdeki en büyük avantajımız” dedi.

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