Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup aşaması kuraları bugün çekilecek. FiFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başlayacak. Seremoni, TV 8,5 ve Exxen’den yayınlanacak. 54 ülkenin katılacağı kura çekimine Türkiye, 2. torbadan katılacak. Maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.
BiRiNCiLER DiREKT GiDiYOR
Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ile elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi play-off oynayacak ve 4 takım daha kupa için vize alacak.
1. TORBA
Fransa
İspanya
İngiltere
Portekiz
Hollanda
Belçika
İtalya
Almanya
Hırvatistan
İsviçre
Danimarka
Avusturya
2. TORBA
Ukrayna
İsveç
TÜRKIYE
Galler
Macaristan
Sırbistan
Polonya
Romanya
Yunanistan
Slovakya
Çekya
Norveç
3. TORBA
İskoçya
Slovenya
İrlanda C.
Arnavutluk
K.Makedonya
Gürcistan
Finlandiya
İzlanda
K.İrlanda
Karadağ
B.Hersek
İsrail
4. TORBA
Bulgaristan
Lüksemburg
Belarus
Kosova
Ermemistan
Kazakistan
Azerbaycan
Estonya
Kıbrıs RK
Faroe Ad.
Letonya
Litvanya
5. TORBA
Moldova
Malta
Andorra
Cebelitarık
Lihtenştayn
San Marino