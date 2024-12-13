Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup aşaması kuraları bugün çekilecek. FiFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başlayacak. Seremoni, TV 8,5 ve Exxen’den yayınlanacak. 54 ülkenin katılacağı kura çekimine Türkiye, 2. torbadan katılacak. Maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

BiRiNCiLER DiREKT GiDiYOR

Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ile elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi play-off oynayacak ve 4 takım daha kupa için vize alacak.

1. TORBA

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Fransa

İspanya

İngiltere

Portekiz

Hollanda

Belçika

İtalya

Almanya

Hırvatistan

İsviçre

Danimarka

Avusturya

2. TORBA

Ukrayna

İsveç

TÜRKIYE

Galler

Macaristan

Sırbistan

Polonya

Romanya

Yunanistan

Slovakya

Çekya

Norveç

3. TORBA

İskoçya

Slovenya

İrlanda C.

Arnavutluk

K.Makedonya

Gürcistan

Finlandiya

İzlanda

K.İrlanda

Karadağ

B.Hersek

İsrail

4. TORBA

Bulgaristan

Lüksemburg

Belarus

Kosova

Ermemistan

Kazakistan

Azerbaycan

Estonya

Kıbrıs RK

Faroe Ad.

Letonya

Litvanya

5. TORBA

Moldova

Malta

Andorra

Cebelitarık

Lihtenştayn

San Marino