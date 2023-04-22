Türkiye’nin 12. sıradaki yerine İsviçre tehdidi! Süper Lig şampiyonunun kaderi Inter ve Milan'a bağlı

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İsviçre’nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olan Basel’in UEFA Konferans Ligi’nde normal süresi 1-1 biten maçta Nice’i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırması, Türkiye’nin UEFA klasmanında sezonu 12. sırada bitirmesini tehlikeye soktu. Ülkemiz, Avrupa kupalarında ülke puanı sıralamasında 32.100 puanla 12. sırada yer alırken Basel’in başarısıyla birlikte 13. İsviçre puanını 31.175’e yükseltti. Yarı finaldeki 2 maçta ve finale kalınması halinde alınacak galibiyetler ve gelecek bonuslar ile birlikte Türkiye 13. sıraya gerileyebilir. Peki bu durumda ne olacak?

KUPA ŞAMPiYONU iLE 3. DiREKT ETKiLENiYOR

2024-25’te lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan lig ikincisi 2. ön elemeden dahil olacak. Bu durum 13. de olsak 12.’likte de kalsak değişmeyecek.

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· Ancak 13. sıraya gerilersek Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi’ne play-off yerine 2. ön eleme turundan dahil olacak

· Ülke puanı sıralamasında 13. basamağa gerilersek, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön elemeden dahil olacak Süper Lig 3.’sü, ligi 4. sırada bitirecek takımla birlikte UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

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ŞAMPiYONUN KADERi iNTER VE MiLAN’A BAĞLI

2021-22 ülke puanı sıralamasında 20.'likte yer alan Türkiye, Rusya’nın men kararı devam etmesi durumunda 19. sıraya yükselecek. Bu durumda lig şampiyonu, Devler Ligi’ne 1. değil 2. ön elemeden başlayacak. Ancak yarı finale çıkan İnter ve Milan, Serie A'da Devler Ligi biletini garantileyemedi. Bu 2 takımdan biri İtalya’da ilk 4’e giremeden Devler Ligi’ni kazanırsa lig şampiyonu yine 1. elemeden başlayacak.