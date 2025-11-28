×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye'den teklif aldı mı? Salih Özcan transfer kararını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 19:50

Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, geleceği, A Milli Takım'ın durumunu ve Süper Lig hakkında açıklamalar yaptı.

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Salih Özcan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Salih Özcan'ın sözleri;

Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYORUZ

İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz.

SÜPER LİG YORUMU

Kalite biraz arttı. Yüksek, kaliteli oyuncular da geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a karşı galibiyet aldı. İyi bakıyorum ve kalitenin arttığını düşünüyorum.

Türkiyeden teklif aldı mı Salih Özcan transfer kararını açıkladı

AÇIK VE NET KONUŞUYOR

Ne verdiğimi biliyor Montella. Kaliteli oyuncu olduğumu biliyor. Takıma ne verdiğimi biliyor, İspanya maçında da gördü. Açık ve net konuşuyor benimle. O bağ var bizde.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR MI?

Açıkçası oluyor. Menajerimle de konuşuyoruz. Sezonu Dortmund'da tamamlamak istiyorum. Ondan sonra nereden teklif geldiyse açık ve net konuşuruz.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda biten Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta forma giydi.

