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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Türkiye'deki bütün bisiklet yarışları ertelendi

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Türkiye'deki bütün bisiklet yarışları ertelendi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet takviminde yer alan bütün yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi.

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