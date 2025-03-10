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Türkiye'de kadın futbolunun resmi yayıncısı yok ve büyük statlarda oynanmıyor!

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#Kadın Futbolu#Fenerbahçe#Galatasaray
Türkiyede kadın futbolunun resmi yayıncısı yok ve büyük statlarda oynanmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

Türkiye'de kadın futbolu gelişiyor ama gidilmesi gereken çok yol var.

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Her zaman 3 puandan fazlasını ifade eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden galip çıkmadı. Sahada sporcular değil, tribünde yöneticiler azıcık gerildi, ligin bitmesine 8 hafta kala zirve yarışı daha da kızıştı.

Kadın futbolunun Türkiye’de giderek büyüyen bir ilgiyle takip edilmesi, böylesine büyük maçları daha anlamlı hale getirse de, kız çocukları büyüyünce olmak istedikleri meslekler arasında futbolculuğu saymaya başlasalar da, kadın sporculara yapılan yatırım sadece spora değil, kadınların mücadelesi için çok önemli olsa da kadın futbolcuların hâlâ resmi yayıncısı yok ve erkek meslektaşlarının oynadığı statlarda oynayamıyorlar.

Bu derbi sonrası, bunu da hatırlatmamız lazım.

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#Kadın Futbolu#Fenerbahçe#Galatasaray

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