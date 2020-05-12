Türkiye'de hentbol ligleri tescil edildi! Şampiyon yok...

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı. 2019-20 sezonunda şampiyon ve küme düşme olmayacak.

TRT Spor canlı yayınına katılan Bilal Eyüboğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Süreci takip ettik. Kulüplerimizle konuştuk. Yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Kararımız basketbolda ve voleybolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil edilmesi yönündedir. Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma olmayacak. Avrupa kupalarına katılma lig sıralamasıyla olacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin de ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum."





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