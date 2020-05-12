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Haber Giriş: 12.05.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Türkiye'de hentbol ligleri tescil edildi! Şampiyon yok...

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Türkiye'de hentbol ligleri tescil edildi! Şampiyon yok...
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, liglerin tescil edildiğini, şampiyon ve küme düşme olmayacağını açıkladı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı. 2019-20 sezonunda şampiyon ve küme düşme olmayacak.

TRT Spor canlı yayınına katılan Bilal Eyüboğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Süreci takip ettik. Kulüplerimizle konuştuk. Yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Kararımız basketbolda ve voleybolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil edilmesi yönündedir. Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma olmayacak. Avrupa kupalarına katılma lig sıralamasıyla olacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin de ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiyede hentbol ligleri tescil edildi Şampiyon yok...

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