Türkiye'de Calciopoli

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem teşkilatından 6 üst düzey yöneticinin ‘hakem atamalarında usulsüzlük, sistemli mobing ve resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla gözaltına alınması, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa spor basınının gündemine girdi.

İngiltere’den Fransa’ya, Almanya’dan İtalya’ya kadar birçok yayın kuruluşu gelişmeyi hakemlik sistemine ilişkin soruşturmanın ötesinde, Türk futbolunun yönetim ve güvenilirlik tartışmaları bağlamında ele aldı.

Avrupa medyasının haberle ilgili başlıkları ve değerlendirmeleri şöyle:

CORRIERE DELLO SPORT: TÜRKİYE’DE CALCIOPOLI

İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesinin başlıkta kullandığı “Calciopoli” ifadesi sıradan bir benzetme değil. Bu başlıkla İtalya’da 2006 yılında yaşanan, hakem atamaları ve futbolun yönetimine ilişkin büyük soruşturma ve skandalın adı olarak futbol literatürüne girmiş bir kavrama gönderme yapıldı.

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BBC: HAKEM TEŞKİLATINDA YOLSUZLUK

İngiliz BBC, haberi soruşturmanın niteliği üzerinden verip, “Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki isim yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı” dedi. Haberde, 2025’te Türkiye’de 149 hakem ve yardımcı hakemin bahis soruşturması kapsamında disiplin cezası almasını hatırlattı.

SPORT BILD: TÜRK FUTBOLUNDA YENİ SKANDAL

Alman Sport Bild, geçen yılki bahis soruşturmasına gönderme yapıp sert bir başlık kullandı: “Yolsuzluk soruşturması Türk futbolunu sarsıyor.” Haberde, polis soruşturmasının hakemlerin sınıflandırılması, atamaları ve değerlendirme süreçlerine yönelik olası müdahaleleri kapsadığı aktarıldı.

MARCA: İDDİALAR BÜYÜK SARSINTIYA YOL AÇTI

İspanyol Marca gazetesi de olayı doğrudan “skandal” başlığıyla duyurdu ve, “Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden birinin mobing ve evrakta sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınması ülke futbolunda büyük bir sarsıntıya yol açtı” ifadelerini kullandı.

L’EQUIPE: TEMİZ FUTBOL OPERASYONU

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, gelişmeyi hakemlik ‘mekanizmasına müdahale’ iddiaları üzerinden aktardı. Gazete, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in konuyla ilgili açıklamasında yer alan ‘temiz futbol’ vurgusunu da haberine taşıdı.

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CALCIOPOLI NEDİR?

Mayıs 2006’da İtalyan polisinin yürüttüğü mafya soruşturması sırasında Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin hakem atama kurulunun yetkilileriyle görüşüp, kendi maçlarında lehlerine görev yapacak hakemleri belirlediği ortaya çıktı.

Olayın yargıya taşınması sonucunda Juventus’un 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında kazandığı şampiyonluklar elinden alındı, Serie B’ye düşürüldü, bir sonraki sezona eksi 9 puanla başlatıldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nden men edildi. Ayrıca Fiorentina 15 puan silme ve Şampiyonlar Ligi’nden men, Lazio 3 puan silme ve UEFA Kupası’ndan men, Milan da 8 puan silme cezası aldı.