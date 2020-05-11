Türkiye'de basketbolun kaderi bugün belli oluyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını bugün açıklayacak. Yönetim kurulu toplanarak ligin geleceği için karar alacak. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “TBF Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü (bugün) saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!