Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı Uluslar B Ligi mücadelesi!

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Türkiye ve Yunanistan, Uluslar B Ligi maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Mutlak galibiyet hedefleyen ay yıldızlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Miriama Bockova yönetecek. İşte Türkiye Yunanistan maçı canlı yayın bilgisi...
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI MÜCADELESİ | TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ve Yunanistan maçı bugün (25 Şubat) saat saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)
Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Fatma Şakar (Union Berlin Frauen), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)
Orta saha: Dilan Bora (Trabzonspor), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)
Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi SK), Melike Pekel (St. Pölten)