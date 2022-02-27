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Türkiye-Yunanistan basketbol milli maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

#Türkiye-Yunanistan Basketbol Milli Maçı#Maç#Seoanasayfa
Türkiye-Yunanistan basketbol milli maçı ne zaman İşte müsabakadan bilgiler

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü maçında Yunanistan'ı konuk edecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a deplasmanda 72-71 yenilmişti. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol milli maçı ne zaman?

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Milliler, gruptaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak. Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor. İşte, Türkiye-Yunanistan basketbol milli maçı hakkında bilgiler...

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.

12 Dev Adam, B Grubu'nda geride kalan ilk iki maçta Belarus'a deplasmanda 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise İstanbul'da 84-67'lik skorla yenmişti. Yunanistan ise Büyük Britanya'ya deplasmanda 78-69 yenilirken, evinde de Belarus'u 77-67'lik skorla mağlup etti.

65 KEZ KARŞILAŞILDI

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile bugüne kadar 65. karşılaştı. Milliler söz konusu müsabakalarda parkeden 26 kez galip ayrıldı. Yunanistan ise 39 kez kazandı. Milli Takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan'a karşı oynamıştı. İstanbul'da oynanan ikili temas mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti. Milliler, rakibiyle 3 Kasım 1946 tarihinde Atina'da oynadığı hazırlık müsabakasını da 34-30 kazandı. 12 Dev Adam Yunanistan ile son olarak 4 Temmuz 2021 tarihinde Kanada'da oynanan Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaştı ve 81-63'lük skorla mağlup oldu.

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ELEMELERDEKİ FORMAT

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

 

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