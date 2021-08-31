Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman oynanacak? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya'yı setlerde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Şampiyonluk yolunda turnuvada emin adımlarla ilerleyen Türkiye yarı finalde rakibini yenmek için ciddi mücadele verecek. Millilerin yarı finaldeki rakibi Sırbistan-Fransa maçı sonrası belli olacak. Yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

TÜRKİYE YARI FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonada yarı final karşılaşması 3 Eylül Cuma günü oynanacak. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.