Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman oynanacak? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Turnuvada şampiyonluk hedefleyen Türkiye çeyrek finalde rakibini yenmek için ciddi performans gösterecek. Polonya'yı mağlup etmesi durumunda Filenin Sultanları, yarı finale çıkacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Polonya çeyrek final maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30’da TRT 1’de naklen yayınlanacak.

Şampiyonada 8'li finaller 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti.

Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

ÇEKYA MAÇININ ÖZETİ

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.