Türkiye ve Hollanda maçının skorlarını bildi, Misli'de oynadığı iddaa kuponu ile 63 bin 483 TL kazandı

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İlandır

EURO 2024’te son 16 turu dün oynanan iki maç ile sona erdi. Çeyrek final heyecanın cuma günü başlayacağı turnuvada 8 takım yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Millilerimiz de dün nefes kesen maçta Avusturya’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Bir Misli üyesi de dün oynanan Avusturya – Türkiye ve Romanya – Hollanda maçlarına oldukça yüksek oranlı tercihlerde bulundu. İki maça da “İlk Yarı ve Maç Sonucu Skoru” tahmini yapan üye toplamda tam 700.90 oranlı bir kupon yapmış oldu. Misli üyesi, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı EURO 2024 maçlarına daha yüksek oranlarla oynayabilir; en yüksek oranlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

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Hollanda 90+3’te attı, 16.30 oran geldi…

Misli üyesi, kuponundaki ilk maçında Romanya – Hollanda maçına “İlk Yarı 0-1 – Maç Sonucu 0-3” olarak skor tahmininde bulundu. Hollanda ilk yarıyı Gakpo’nun golü ile 0-1 önde kapattı. Üye, ikinci yarı Hollanda’da iki gol daha beklemeye başladı. 63’te Gakpo’nun golüyle ümitlense de gol, VAR kararı ile ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçta son bölüme girilmişti ki sahneye 83. dakikada Donyell Malen çıktı ve farkı 2’ye yükselten golü attı. Hollanda’dan bir gol daha bekleyen üye, 90+3’te yine Malen’den gelen golle ilk maçını tutturmuş oldu. Üye, bu tercihi ile 16.30 oranı cebine koydu.

Türkiye galibiyetiyle çifte mutluluk yaşadı

Üyenin kuponundaki bir diğer maç ise Avusturya – Türkiye maçıydı. Bu maça da “İlk Yarı 0-1 – Maç Sonucu 1-2” olarak skor tahmininde bulunan üye, tam 43.00 oranlı bir tercih yaptı. Merih Demiral’ın ilk dakika gelen golüyle Millilerimiz 0-1 öne geçti. İlk yarının bu skorla sona ermesi ile geriye maçın 1-2 sona ermesi kalmıştı.

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İkinci yarıda dakika 59’u gösterirken Merih Demiral, köşe vuruşundan attığı kafa golüyle farkı 2’ye çıkardı. Rakibimiz Avusturya ise 66. dakikada Michael Gregoritsch ile bulduğu golle umutlandı. (1-2) Maçın geri kalanında Avusturya baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Millilerimiz de rakibinin verdiği açıklardan yararlanmaya çalıştı ancak maçı koparacak golü bulamadı. Son saniyeye kadar nefes kesen maçı Türkiye 2-1 kazandı ve adını son 8’e yazdırdı.

Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen Türkiye, rakibiyle 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Bu maç da yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de olacak.

Misli üyesi böylece 2 maçlık kuponu ile 700.90 oran tutturdu ve 63 bin 483 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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