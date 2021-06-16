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EURO2020
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri EURO 2020'deki Galler maçı öncesi Bakü'de bir arada

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Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri EURO 2020'deki Galler maçı öncesi Bakü'de bir arada

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bugün yapacağı müsabaka öncesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri Bakü'de bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklar'a destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti. Başkan Özdemir, A Milli Takımı'mızın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Azerbaycanın tribün liderleri EURO 2020deki Galler maçı öncesi Baküde bir arada

Türkiye ve Azerbaycanın tribün liderleri EURO 2020deki Galler maçı öncesi Baküde bir arada

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