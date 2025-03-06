Türkiye ve Almanya, Mert Kömür için düğmeye bastı!

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Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mert Kömür, Almanya ve Türkiye federasyonlarını harekete geçirdi.

BILD gazetesinin haberine göre; iki ülke federasyonu da 19 yaşındaki futbolcuyu milli takım tercihini kendilerinden yana kullanması konusunda kıskaca aldı.

TFF'DEN EV ZİYARETİ!

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Kömür'ü evinde ziyaret ettiği ve kendisine A Milli Takım için bir gelecek sunduğu aktarıldı. Kenan Yıldız gibi Mert Kömür'ün de Türkiye Milli Takımı'na kazandırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisi yer aldı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ise Mert Kömür'ü kaybetmek istemediği ve genç oyuncuya öncelikle U21 takımında forma şansı vermeyi düşündüğü ifade edildi.

KULÜBÜ YENİ SÖZLEŞME İÇİN DÜĞMEYE BASTI

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Öte yandan Augsburg yetkililerinin de 2,5 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Mert Kömür'ün maaşında iyileştirmeye giderek genç oyuncuyla daha uzun süreli bir sözleşme imzalamak için harekete geçtiği belirtiliyor.

ALMANYA U20'DE 6 MAÇTA 3 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Alt yaş kategorilerinden Almanya forması giyen Mert Kömür, Almanya U20 takımında çıktığı 6 maçta 2 gol - 1 asist üretti.

MERT KÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hem Almanya hem de Türkiye pasaportu bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon 19 maçta 729 dakika şans bulan Mert Kömür, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.