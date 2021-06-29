Türkiye Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları
'Dev adamlar' Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçta Uruguay karşısına çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. İşte, Türkiye Uruguay basketbol maçının ayrıntıları...
Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, 30 Haziran'da TSİ 05.35'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.
Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.