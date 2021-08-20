Türkiye Ukrayna voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Ukrayna voleybol maçının detayları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçı için geri sayım devam ediyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapıyor. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'ı 3-1 mağlup ederken, Ukrayna Hollanda'ya 3-0 yenilmişti. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?



Milliler, bugün saat 20.30'da Ukrayna karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.



En başarılı takım SSCB



Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 13 kez kupayı kazanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.



Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.