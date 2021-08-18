Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda büyük heyecan!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında Ukrayna karşısında ter dökecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 23-25, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Türkiye sonraki maçında Ukrayna'yı yenmek için çaba sarf edecek. Sporseverlerin canlı yayında takip edeceği Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20.30'da TRT Yıldız ya da TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.