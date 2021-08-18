Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda büyük heyecan!
Türkiye Ukrayna voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Milli takım, Ukrayna karşısında galibiyet alması halinde grupta büyük avantaj yakalayacak. Gözler şimdi maçın saat ve kanal bilgisinde. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında Ukrayna karşısında ter dökecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 23-25, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Türkiye sonraki maçında Ukrayna'yı yenmek için çaba sarf edecek. Sporseverlerin canlı yayında takip edeceği Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Cuma günü oynanacak.
Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman?
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.
Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20.30'da TRT Yıldız ya da TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
Kadro
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
Şampiyonada gruplar
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.