Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımız UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda Andorra U21 takımıyla oynayacak. İşte, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı hakkında ayrıntılar...

Türkiye U21 takımımız ile Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Sporseverler müsabakayı Aspor'da canlı olarak takip edebilecek.

U-21 MAÇ PROGRAMIMIZ

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2021) eleme grubunda Mart 2020'de oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı ertelenen İngiltere maçını 13 Ekim 2020'de deplasmanda oynayacak.

Türkiye, 3. Grup'taki kalan maçlarında 4 Eylül'de Andorra ile 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile sahasında karşılaşacak.