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Türkiye transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2024 - 2025 transfer sezonu son tarihi! İşte detaylar

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#Transfer Sezonu#Türkiye#2024 - 2025 Transfer Sezonu
Türkiye transfer sezonu ne zaman kapanıyor 2024 - 2025 transfer sezonu son tarihi İşte detaylar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:50

Süper Lig 2024 - 2025 transfer sezonu devam ediyor. Başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlardan peş peşe KAP açıklamaları devam ederken gözler bir yandan da "Türkiye transfer sezonu ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere bu ayın sonu gelmeden transfer sezonu sona erecek. Peki, Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitecek? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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Türkiye'de transfer sezonu devam ediyor. Süper Lig 2024 - 2025 transfer sezonunun son tarihi öncesinde spor gündemini devam edenler merak içerisinde "Türkiye transfer sezonu ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Transfer sezonu Eylül ayı sonunda sona erecek. Peki, Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başladı ve 13 Eylül’de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU 

Avrupa’nın beş büyük ligi olan İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa’da transferler 30 Ağustos’ tamamlandı.

 

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#Transfer Sezonu#Türkiye#2024 - 2025 Transfer Sezonu

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