"Türkiye Tenis Gönüllüleri Projesi" başlatıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje ile tenisin ülkenin her yerinde oynanabilir bir spor haline gelmesi ve tenis kültürünün gelişmesi amaçlanıyor.



Açıklamada, tenis oynamak isteyen herkese tenis oynayabilme fırsatı sunmak ve tenisin erişilebilir bir spor haline gelmesi misyonuyla yola çıkan Türkiye tenis gönüllülerinin, kullanılmayan ekipmanların ve federasyonun ekipmanlarının, kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına dair çalışmalar gerçekleştireceği aktarıldı.