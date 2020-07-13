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Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan koronavirüs soruşturması

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan koronavirüs soruşturması
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Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan koronavirüs soruşturması

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