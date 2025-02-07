Türkiye Tenis Federasyonu 'Türkiye Tenis Hamlesi' Çalıştay raporunu kamuoyuyla paylaştı

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Türkiye tenisinin geleceğine dair yol haritasının belirlendiği çalıştayda, milli sporcular, antrenörler, kulüpler, master tenisçiler, akademisyenler ve medya kuruluşları gibi geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı. Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında Türk tenisinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler, rekabet ortamının geliştirilmesi, eğitim olanakları ve sponsorluk konuları öne çıktı.

Çalıştayda elde edilen fikir ve öneriler, Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2025-2028 Stratejik Planı’nın temelini oluşturacak.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil’den Teşekkür Mesajı

Çalıştay raporunun açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, şunları ifade etti:

“Türk tenisi için yeni bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz. Çalıştay sırasında paylaşılan değerli görüşler, tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve altyapının güçlendirilmesi için bize rehberlik edecek. Çalıştayımıza ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’na ve ekibine, ayrıca çalıştayın moderasyonunda görev alan akademisyenlerimize ve tüm paydaş temsilcilerimize içtenlikle teşekkür ederim.”

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Türkiye Tenis Federasyonu, paydaşların görüşlerinden hareketle geliştirdiği stratejik planıyla Türk tenisini uluslararası standartlara taşıma hedefini sürdürüyor.