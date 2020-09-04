Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi açıldı

Açılışta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı da hazır bulundu.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi 25.000 m² arazi üstüne inşa edilmiş, biri merkez kort olmak üzere dört maç kortu ve bir antrenman kortuna sahiptir. Tüm kortlar dünya standartlarına göre inşa edilmiş olup teknolojik ve teknik altyapı olarak uluslararası organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verebilir niteliktedir. Oyuncular ve tenisseverler için her detayın düşünüldüğü tesiste, konforlu yaşam alanları, kafe, fitness alanı ve 100 araçlık otopark mevcuttur.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, 8 Eylül’de başlayacak olan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile kapılarını açacak. Dünya sıralamasında ilk 100’ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli gururumuz Çağla Büyükakçay da ana tabloda mücadele edecek.

Törende T.C. Gençlik Spor Bakanlığı’na destekleri için sonsuz şükranlarını sunan ve açılış konuşmasını yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş; ‘'Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin ülke geneline yayılması ve Türkiye’nin bir tenis ülkesi olabilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmaların bir meyvesi olan Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, ülkemiz tenisi için bir milat niteliğinde. Yeni merkezimiz ile dünyanın en stratejik noktalarından biri olan

İstanbul’da, tenisin merkezi olabilecek bir tesise kavuştuk. 8 Eylül’de başlayacak yepyeni turnuvamız TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile İstanbul dünya tenis takviminin en önemli şehirleri arasında yerini aldı. Dünyanın en iyi tenisçilerinin uğrak noktası olacak tesisimiz, uluslararası turnuvalarda tarihi maçlara ev sahipliği yaparken aynı zamanda sporcuların gelişimlerini sağlayabilecekleri bir kamp merkezi olarak da Türk sporuna hizmet verecek.

Tenisin kalbinin İstanbul’da atmasını sağlayacak TTF İstanbul Tenis Merkezi projemize destek vererek bu önemli tesisi ülke sporuna kazandırmamıza vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.’’ şekilde konuştu.



Açılış töreninde konuşan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise: ‘’TEB olarak, yaklaşık 10 yıldır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tenis Federasyonu ile ortak hedef ve vizyonda tenis sporunun gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.’’ Tenisin gelişmesi ve geleceğe taşınmasında modern tesislerin gerekliliğine vurgu yapan Mendi, “Şu anda, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek geleceğin “raketlerini” yetiştireceğimiz, yepyeni bir tesisin açılışında birlikteyiz. İnanıyorum ki bu tesis; birçok uluslararası önemli turnuvaların heyecanla takip edildiği bir merkez haline gelecek” dedi. Mendi, İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılacak ve pek çok tecrübeli ismin yanı sıra genç raketlerin de mücadele edeceği ilk büyük organizasyona isim vermenin TEB için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Tenis Federasyonu’muzun katkılarıyla, uzun süredir, Türkiye’nin prestijli uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapması, genç ve başarılı tenisçilerin yetiştirilmesi hepimiz için gurur verici. Burada Sayın Bakanımıza ve Sayın Federasyon Başkanımıza katkıları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı ise “Dünya standartlarında bir tesiste yepyeni bir turnuvanın yayıncısı olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduk. Eğitim ve spor hayatının birlikte ilerlemesi ülkemizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum. Hizmete açılan İstanbul Tenis Merkezi’nin Türk tenisinin gelişmesinde ve tabana yayılmasında önemli rol oynayacak.”

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış ve hayırlı olsun konuşmasında: ‘’Çok güzel bir gün. Mutlu ve heyecanlıyız. Bakanlık olarak sporu tabana yaymak için birçok projemiz var. Sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda en temel çözüm yolu spor. Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu okutulmasına yönelik girişimlerimiz var. Bu ülkenin gençlerinin spora erişiminin sağlanması bizlerin görevi. Güvenlik görevlisinden, işçisine kadar tesisin bu hale gelmesi için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul için başlatmış olduğu seferberliği çok güçlü bir şekilde devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. İstanbul Tenis Merkezi’ni dünyadaki önemli tenis merkezlerinden bu tesisin bir okul olarak, bir eğitim ve kamp merkezi olarak, İstanbulluların kolayca erişebileceği bir spor merkezi olarak hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Emeği geçen herkesi İstanbullular adına tebrik ediyor, spor dünyamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.