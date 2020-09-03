Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: "İstanbul büyük bir şölene imza atacak"

Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak hedefleri ve amaçları doğrultusunda çalışmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Ülkenin en iyi tenisçilerini yetiştirebilmeyi istiyoruz. Dünya arenasında en iyi sporculara sahip olabilmemiz adına çok çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle pandemi süreci bizim için çok olumsuz bir dönemdi." dedi.

Başkan Durmuş, salgın nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu aylara ilişkin şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde dijital ortamda, uzaktan eğitim sistemleriyle antrenörlerimize, sporcularımıza ulaştık ve sahada olduğumuz dönemlerde eksik kalan bilgilerimizi hem yenileyip hem güçlendirebilecek eğitimler yaptık. Yaklaşık her gün 600-650 kişinin katıldığı 14 gün boyunca devam eden seminerler düzenledik. Aynı şekilde hakemlerimizin eğitimlerini yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın 'Evde kal sporsuz kalma' projesi için sporcularımızı diri tutabilme, ev imkanlarında spor yaptırabilme şansını doğru bir şekilde kullanmaya çalıştık."

Yeni normalleşme dönemine ilişkin tenisin sosyal mesafesi en iyi spor dallarından olduğunu vurgulayan Durmuş, "Teması en az olan branşlardan birisi tenis, doğal olarak da herkesin tercih edebileceği bir spor. Açık alanlarda en fazla 700 metrekare içerisinde 2 kişi ya da 4 kişi oynayabiliyor." diye konuştu.



- İstanbul'da büyük tenis şöleni başlıyor



"İstanbul büyük bir şölene imza atacak" diyen Başkan Durmuş, "Önümüzdeki günlerde 8-13 Eylül tarihlerinde ülkemizde en iyi organizasyonlardan biri federasyon merkezimizde 'TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul' ismiyle yer alacak. Tüm izleyicilerimizi davet ediyoruz, seyirci olarak değil, izleyici olarak katılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Durmuş, Kovid-19 nedeniyle bu büyük tenis şöleninin maalesef seyircisiz gerçekleşeceğini belirterek, "Ama dijital ortamda, sosyal medyada her gün dünyanın en iyi sporcularını ülkemizde tenis oynarken görüp onları izleyebilme şansı elde edeceğiz. Bu da sanıyorum uluslararası turnuva olarak pandemiden sonraki ilk turnuva ülkemizde. Büyük bir heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle tenis adına mükemmel bir tesisin inşa edildiğini kaydederek, "Dünyanın göz bebeği İstanbul'da dünyanın en iyi tenisçilerini ağırlayıp zaten herkesin hayran olduğu İstanbul'u tanıtacağız. Ülkemizin doğru temsil edilebilmesi anlamında çok büyük bir şans." şeklinde konuştu.



- "Olimpiyat her sporcu ve her federasyonun hayali"



Başkan Durmuş, milli tenisçilerin 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına yönelik şunları dile getirdi:

"Olimpiyat her sporcu ve her federasyonun hayali. Uluslararası turnuvaların tamamı olimpiyat kapsamında olan sporcularımızın sıralamasını etkiliyor. Bizde Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, Pemra Özgen, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek gibi sporcularımız bu olimpiyatlarda olabilmek için bakanlığımız tarafından destekleniyor. 2021 yılında biz de sporcular ve federasyon olarak olimpiyatta yerimizi almak için çalışıyoruz."

Çağla Büyükakçay'ın 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenis tarihinde bir ilki başardığını hatırlatan Durmuş, "Teniste olimpiyatlara kesin kota alan henüz yok. Devam eden turnuvalara göre kota durumu belirlenecek. Kota alabilecek sporcularımızın dünya sıralamasında ilk 60'a girmesi gerekiyor. O sıralamaya daha önce girmiştik, inşallah yine gireriz, çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlara kaç sporcu ile katılmayı hedeflediklerine ilişkin de Durmuş, "Çağla ile ilk kez olimpiyatlara gitmiştik, hedefi büyüterek 2 sporcuyla gitmek isteriz, ama tabii ki bir sporcuyla bile gitmek çok önemli. Çağla da Pemra da Prag'taki maçlarını kazandılar. Her kazandıkları maç olimpiyatlara yaklaştıkları anlamına geliyor. İnşallah sporcularımıza güveniyoruz, Allah sakatlık vermesin." şeklinde konuştu.