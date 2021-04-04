Türkiye tarihinde bir ilk! Rekorlar...

Yarışa Yenikapı’daki Langa otobüs durağından başlayan sporcular, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar güzergahında ilerledi ve ardından Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapan atletler, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray hattında yarışı sürdürdü. Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırından “U” dönüşü yaparak ters istikamette devam eden yarış sahil yolundan Yenikapı’ya ilerledi ve başladığı noktada sona erdi.

KADINLARDA DÜNYA REKORU GELDİ

#EnHızlıYarı sloganı ile koşulan yarış, Türkiye tarihinde ilk kez bir yol yarışında dünya rekoru kırılmasına sahne oldu. Kadınlarda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1:04:02’lik derecesiyle dünya rekorunu kırarak Kadınlar Kategorisi Genel Klasman’ı ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw, 1:04:40’lık derecesiyle yarışta ikinci olurken, Kenyalı Helen Obiri 1:04:51’lik zamanlamasıyla üçüncülüğü elde etti.



PARKUR REKORU KIRILDI

Erkekler Kategorisi Genel Klasman’da ise 59:35’lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie N Kolay İstanbul Yarı Maratonu parkur rekorunu kırdı. Kandie’yi 59:38’lik derecesiyle vatandaşı Geofrey Kamworor takip etti. Kenyalı atlet Ronger Kirkorir ise 59:45’lik derecesiyle üçüncü oldu.



DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde hayata geçirdiği uluslararası organizasyonlarda sağladığı ‘yüksek hijyen standartları’ ile tüm dünyaya örnek gösterilen Spor İstanbul, geçmiş deneyimlerinin de katkısıyla sporcular için güvenli bir yarış ortamı hazırladı. Atletlere, yarıştan önceki gece kaldıkları otelde COVID-19 testi yapıldı. HES kodu ile girilen yarışın start çizgisi 6 m2’ye bir atlet düşecek şekilde işaretlendi. Beşerli sıra ile start alan sporcular beşer saniye arayla yarışa başladı.

SANAL KOŞU İLE MARATON HEYECANI TÜRKİYE’YE YAYILDI

Fiziki koşuda yer alamayanlar için geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen sanal koşu uygulaması N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nda da devam etti. 3 bin sporcu, 27-31 Mart tarihlerinde Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden kendi belirledikleri parkurlarda koşarak maraton ruhuna ortak oldu.



21K PATENLİ KOŞU KATEGORİSİ

21K paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında yerini aldı. Saat 08.15’te verilen Patenli Koşu startı ile parkura çıkan sporcular yarışa renk kattı.

YEŞİL MARATON KONSPTİYLE KOŞULDU

N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.

