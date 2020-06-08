Türkiye Süper Ligi, Avrupa'ya fark attı

Bu hafta Süper Lig başlıyor. Oyuncular, pandemi kapsamında alınan önlemler gereği hakeme 2 metreden daha fazla yaklaşamayacak. Şüphesiz ki bu durum genetiğimiz açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor! Bakalım ne tür manzaralar izleyeceğiz? Topun oyunda kalma süresinin azlığını, hakemlerimizin kötü yönetiminin sonucu olduğuna dair mevzunun bir şehir efsanesi olduğunu, gerçeği hiç yansıtmadığını 12 Mayıs Salı günü gazetemizde ifade etmiştik. Benzer durum fauller ve kartlarda da geçerli. Süper Lig, en çok faul çalınma liderliğini bu sezon La Liga ve Serie A’ya devretti. Son 6 sezonun OPTA verilerine baktığımızda Süper Lig’de maç başına 33.7’leri gördüğümüz sezonlardan 27’ye gerilemek fevkalade sevindirici.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LİGİNDE EN AZ FAUL PREMIER LİG'DE YAPILIYOR

Bundesliga başladı ve büyük keyifle sürüyor ancak adil bir değerlendirme olması adına pandemi molasına kadar olan süreçteki değerleri aldım. Avrupa’nın 5 büyük liginde son 6 sezona baktığımızda faul ortalamalarında bizim gibi olumlu büyük değişime sadece Bundesliga’da rastlıyoruz. Diğer ligler kendi değerleri çerçevesinde istikrarlı seyretmiş. Serie A bir ara 25.6’ya düşmüş ancak diğer sezonlarda yine 28-30 bandında seyrediyor.

SERIE A'NIN ARDINDAN FAULLERİN OYUNU EN ÇOK DURDURDUĞU İKİNCİ LİGİZ

Topun oyunda kalma süresini etkileyen nedenlerden biri de fauller. Bu sezon faullerin, oyunun durma sayısına katkısında oranlar çok yakın olmakla birlikte Süper Lig, İtalya Serie A’nın ardından yüzde 26.8 ile 2. sırada.

İTİRAZDAN SARI KART GÖRMEDE BÜTÜN AVRUPA'YA FARK ATIYORUZ

Topla oynama sürelerine göre sıralamada sadece La Liga’nın üzerindeyiz belki ama nirvanadaki Premier Lig ile farkımız 1 dakika 47 saniye diye daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Bu faul istatistikleri de eklenince “Her şeye faul çalıp bizi oynatmıyor” diyenler hâlâ hakemler üzerinden nasıl bir argüman sunacak merak ediyorum. Dolayısıyla, işin özünde futboldan aldığımız keyfi, oyundaki verimliliği öne çıkarma devrimi yapabilmek için başrolü oyuncuların ve teknik adamların oynaması gerekir. Hakemler de elbette etmen ancak kategorisi yardımcı erkek oyuncudan öteye gitmez. İşte bu noktada, ligimizin güzide oyunu hep hakem üzerinden okumaya çalışmasındaki bir başka hastalığımıza dikkat çekeceğim... Bu sezon gösterilen toplam sarı kartlarda (ikinciler de dahil) 3. sıradayız. Bundesliga dışındaki liglerin 20 takımlı olduğunu, her sezon bizden 74 maç daha fazla yaptıklarını da unutmayalım. Süper Lig’de şu ana kadar gösterilen 1170 sarı kartın 785’i (%67.1) faul nedeniyle. Avrupa’nın 5 büyük ligindeki oranlara göre her ligin neredeyse yüzde 10 gerisindeyiz.

SÜPER LİG'DE 6 SARI KARTTAN 1'İ İTİRAZ NEDENİYLE ÇIKIYOR

İtirazdan sarı kart değerlerine baktığımızda hastalık üzücü şekilde karşımıza çıkıyor. Bu alanda sarı kart oranının en yüksek olduğu lig durumundayız. Derdimiz hep hakem. Bir ligde çıkan sarı kartların %15.8’inin (185 kart) itirazdan olması kabul edilebilir mi? Yaklaşık her 6 sarı karttan biri itirazdan çıkıyor. İspanyollar bize biraz yakın gibi gözükse de (9’da 1) Premier Lig’de bu oran 16’da 1, Bundesliga’da 14’te 1, Serie A’da 12’de 1, Fransa’da 10’da 1. “Premier Lig neden dünyanın 1 numaralı ligi?” sorusunun cevabına kart tablosuna bakarak bile yanıt bulmak zor değil. Topun oyunda kalma süresinde zirvede olmasının ana etkeni, akışı ve güzelliği bozacak hareketlere tahammülsüz olmaları, otoritenin de bu bilinci ligin doğasına enjekte etmesi. İngiliz hakemler faullerde, penaltılarda, kartlarda inanılmaz hatalar yapıyor. Gelin görün ki zaman geçirmeye ve hakemi aldatmaya hassasiyetleri yüksek. Oran olarak bu iki alanda çıkan kartların en yüksek olduğu lig durumundalar.

AMATÖRLERİ ÖRNEK ALIN

Biz aslında temelde güzel başlıyoruz. Amatör sahalara gidip maç izleyin. Teknik adamların maç esnasında “Hakemle oynamak yok, konuşmak yok” uyarısına çok kez tanıklık edersiniz. Zehirlenme profesyonelleştikçe başlıyor. Galibiyetin paraya dönüşmesi, çok bağıranın etki altına aldığına inanılması, takımların hakemler üzerindeki yaptırım gücünün görülmesi gibi etmenleri sayabiliriz. Her ligde hakemlerin kararları ve kaliteleri tartışılır ancak bizde tartışılmaz iki hazin gerçek var: Top en çok Konyaspor’un maçlarında oyunda kalıyor ve itirazdan sarı kartta Avrupa lideriyiz.