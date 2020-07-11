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Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

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Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
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Türkiye Bilardo Federasyonu, 2020 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 17-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbul
Küçükyalı semtinde yapılacaktır. Turnuvaya başvuracak sporcuların federasyonun

internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir." denildi.

Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbulda yapılacak

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