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DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi

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Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi
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Slovenya takımında Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu sayısı 4'e yükselince EHF mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı kampta rakibini beklerken; Slovenya'da  4 kişide covid çıkması maçın oynanmasına engel oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) bu konuda bilgilendirilince maçın ertelenmesi kararı verildi. Uçuşları iptal edilen ve Eskişehir'e maça gelemeyecek olan Slovenya takımının tamamının izole edildiği belirtildi. 

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